رئيس مجلس النواب: ملاذ المواطنين هو الدولة القوية العادلة

2020/09/21 | 20:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، خلال لقائه عشائر الصويرة، اليوم الاثنين، ان الدولة ومؤسساتها كلما كانت قوية وعادلة فان هذا سينعكس إيجابا على المواطنين ويوفر لهم متطلبات الحياة الكريمة، مشددا على ان ملاذ المواطنين هو الدولة القوية العادلة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب، اكد خلال لقائه عشائر الصويرة، ان ملاذ المواطنين هو الدولة القوية العادلة”، مشددا على “اهمية أن يساهم الجميع في فرض الأمن والاستقرار”.

واشار رئيس مجلس النواب، الى انه “كلما كانت الدولة ومؤسساتها قوية وعادلة، فان هذا سينعكس إيجابا على المواطنين ويوفر لهم متطلبات الحياة الكريمة”.

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