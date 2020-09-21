صورة.. ريهام عبد الغفور تحسم الجدل بشأن الحجاب

2020/09/21 | 20:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..حاولت النجمة المصرية ريهام عبد الغفور فض الاشتباك في المعركة الدائرة حول أفضلية المحجبات على غير المحجبات، والتي اشتعلت مؤخرا إثر تصريحات الإعلامية رضوى الشربيني، وقامت بنشر صورة تجمعها بعدد كبير من السيدات المحجبات، مؤكدة أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.ونشرت ريهام صورة على حسابها بموقع إنستغرام ،ظهرت فيها وسط صديقاتها المحجبات، […]

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