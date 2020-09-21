التربية توضح: احد الطلبة نبهنا الى الخطأ في أسئلة السادس الاعدادي

2020/09/21 | 20:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أصدرت وزارة التربية، الاثنين، توضيحا بشأن الخطأ في أسئلة مادة الفيزياء للسادس الإعدادي.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في تصريح تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (21 ايلول 2020)، إن "ما حدث بشأن مادة الفيزياء لطلبة السادس الإعدادي للفرع الإحيائي هو وجود رقم إضافي في مسألة حسابية، والذي كان من المفترض انه الرقم (9) في حين كتب الرقم (19)"، مبينا أن ملاحظة الخلل جاءت بعد تنبيه من أحد الطلبة حول السؤال الذي اعتمد من نص المادة لكن الخلل في الرقم".

وأوضح أن "اللجنة الامتحانية أبلغت مديريات التربية والمراكز الامتحانية جميعا بتصحيح هذا الخطأ"، لافتا إلى أن الخطأ ليس في منطوق السؤال بل في الرقم فقط وقد تم تصحيحه".

وتابع أن "الرقم تم تصحيحه، والسؤال كان سهلا بشكل إيجابي وتمت الإجابة عليه من قبل أعداد كبيرة من الطلبة".

وكانت لجنة التربية النيابية دعت وزارة التربية إلى تعويض الطلبة ومنحهم درجة كاملة على الأسئلة التي حصل فيها الخطأ ولجميع المواد والوقوف على أماكن الخلل ومحاسبة المقصرين، مؤكدة أنها ستقوم في الأيام القادمة باستضافة اللجنة الدائمة للامتحانات لتقييم عملية الامتحانات.

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