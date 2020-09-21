2020/09/21 | 20:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 27 دقیقة

334 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

شددت نخبة من شيوخ ووجهاء عشائر البصرة، الأثنين، على أهمية اكمال مشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير وفق المواصفات العالمية المتفق عليها، محذرة من ان التنازل عنها يعد خيانة للعراق وأهله، معتبرة اياه حلقة الإنقاذ للعراق بأجمعه.

وبحسب بيان صدار عن النخبة ضمنهم الشيخ يعرب المحمداوي، تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي"، نسخة منه اليوم، (21 أيلول 2020)، فقد جاء فيه ما نصه:-

"ندعوا الجهات المعنية على ضرورة اكمال مشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير وفق المواصفات العالمية المتفق عليها دون تنازل، ان انجاز مشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير دون المواصفات العالمية المتفق عليها، أو تقليل أعماقه أو السعي للربط السككي، هي بمثابة خيانة للعراق واهله، ستخنق الاقتصاد العراقي لاحقا وتجعله عاجزا.



وقد يكون بمثابة تنازلا على سيادة العراق .

ومن هنا ندعوا الحكومة الاتحادية والمحلية وأعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة، بل وجميع الفعاليات الوطنية الاجتماعية والسياسية والناشطين والوجهاء للسعي الجاد والتام لضمان قيام الحكومة الاتحادية بإنجاز ميناء الفاو الكبير وفق الضوابط والقياسات والتصاميم العالمية وعدم التلاعب بالاعماق،

نتمنى من الجميع المساهمة الفعالة في العمل الجاد والمخلص لانشاء مشروع ميناء الفار الكبير، الذي سيكون بمثابة إنقاذ للاقتصاد الوطني وضمانة سيادية الى الاجيال القادمة، وأن اي خلل أو اهمال ستنعكس تبعاته على كل الشعب العراقي، فالميناء هو حلقة الإنقاذ للعراق بأجمعه".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشائر البصرة تحذر من (التنازل) في ميناء الفاو.. وتعده حلقة الإنقاذ) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشائر البصرة تحذر من (التنازل) في ميناء الفاو.. وتعده حلقة الإنقاذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).