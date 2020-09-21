خلية الاعلام الامني تعلن نتائج عمليات تعزيز الامن والاستقرار في ميسان

2020/09/21 | 20:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني عن نتائج عمليات تعزيز الامن والاستقرار في ميسان.وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : ان فرقة الرد السريع تمكنت وخلال عملية تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المطلوبين وسحب السلاح غير المرخص في محافظة ميسان ومنذ يوم ٦ من أيلول الحالي ولغاية اليوم ، من القاء القبض على ٦٤ مطلوباً للقضاء بمواد جنائية مختلفة والعثور على اكثر ١٥٠ قطعة سلاح متنوعة خفيفة ومتوسطة وثقيلة غير مرخصة، و على كميات كبيرة من الأعتدة الخفيفة والمتوسطة، فضلا عن ضبط كمية من المواد المخدرة وحجزت ١٠عجلات غير اوصولية .وتابعت خلال دخول قوات الرد السريع الى المحافظة واثناء التفتيش والتطويق ونصب السيطرات المفاجئة والبدء بعمليات الانزال الجوي على بعض المطلوبين في مركز واقضية ونواحيالمحافظة ، سلم اكثر من ٢٧٨ متهماً انفسهم الى قواتنا الامنية في المحافظة.واوضحت ان قيادة فرقة الرد السريع مستمرة بعمليات فرض القانون وألقاء القبض على الخارجين عن القانون وفرض هيبة الدولة في محافظة ميسان الحبيبة./انتهى3

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