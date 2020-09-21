الداخلية الإيرانية: لن يتوجه أي موكب الى العراق لأداء زيارة الأربعين

2020/09/21 | 20:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ أصدرت اللجنة المركزية لزيارة الأربعين التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية، إعلانها الثالث اليوم الإثنين، أكدت فيه انه لا توجد على الإطلاق امكانية ارسال ونقل اي موكب الى العراق للمشاركة في مراسم زيارة الاربعين لهذا العام.



وقالت وزارة الداخلية الايرانية في إعلانها الثالث بحسب الاعلام الرسمي : "نظرا لانتشار بعض الشائعات حول إمكانية إرسال عدد من المواكب إلى العراق، يُعلن أنه بناء على إعادة الإعلان الرسمي من الحكومة العراقية وإصدار عدد من الإجراءات والبروتوكولات من قبل اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة كورونا، يتعذر نهائيا إرسال ونقل أي موكب إلى العراق خلال مراسم الأربعين لهذا العام".واعربت اللجنة المركزية لزيارة الأربعين في ايران عن أملها في توفر الظروف لتواجد واسع لجميع عشاق الإمام الحسين عليه السلام لأداء زيارة الأربعين في السنوات القادمة بعد القضاء على وباء كورونا "./انتهى2

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