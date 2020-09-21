2020/09/21 | 20:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان ملاذ المواطنين هو الدولة القوية العادلة.وقال خلال لقائه عشائر الصويرة: يجب أن يسهم الجميع في فرض الأمن والاستقرار.واضاف :كلما كانت الدولة ومؤسساتها قوية وعادلة سينعكس ذلك إيجابا على المواطنين ويوفر لهم متطلبات الحياة الكريمة./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي لوفد عشائري : ملاذ المواطنين هو الدولة القوية العادلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي لوفد عشائري : ملاذ المواطنين هو الدولة القوية العادلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).