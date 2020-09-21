بعد قرار القضاء بحقها.. عضو بالاتصالات النيابية يقترح بديلاً عن شركات الهاتف النقال

2020/09/21 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم بغداد

أكد عضو لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، علاء الربيعي، اليوم الاثنين، وجوب تطبيق خطة عمل بديلة لشركات الهاتف النقال في العراق، في حال انتهاء العقد معها.

وبين الربيعي في مقابلة متلفزة، ان "رفض القضاء لتظلم هيأة الاعلام والاتصالات، وتأكيد الامر الولائي بايقاف تجديد رخص الهاتف النقال نصر للشعب العراقي لأن العقود تحوم حولها شبهات فساد".

وتابع: "هناك سياسيون يقفون بالخفاء خلف شركات الهاتف النقال وهم مستفيدون والاموال التي تتحصلها الشركات تذهب لجيوب الفاسدين".

وأشار الى ان "منح الرخص في عام 2007 كلف كل شركة 1.25 مليار دولار بينما تم التجديد لها بـ 233 مليون فقط في هذا العام".

ونبه الى ان "منح رخصة 3G في عام 2013 كلف كل شركة 307 مليون دولار والآن منحت رخصة 4G دون مقابل، ايضاً هذه الشركات مطلوبة للدولة ما يقارب المليار دولار بقيت دون تسديد حتى اللحظة".

وأضاف ان "قطاع الاتصالات من الممكن ان يوفر مورداً ثانياً للعراق بعد النفط يدعم خزينة الدولة، فيما لو تم استحصال الاموال من الشركات بطريقة اصولية وتأخذ الدولة ارباحها بشكل مستمر".

ولفت الى ان "هيأة الاعلام والاتصالات تمنع ديوان الرقابة المالية من مراقبة الشركات"، قائلاً "يجب ان تتم المراقبة لمعرفة قيمة يباع لأن الجهل بذلك يحرم الدولة من إيرادات طائلة".

وأردف "هيأة الاعلام والنفوذ السياسي، يقفان خلف شركات الهاتف النقال، هما من يتحملان مسؤولية تردي خدمة الاتصال والانترنت".

واختتم حديثه بالقول ان "في حال توقف عمل هذه الشركات، فيجب تطبيق خطة عمل بديلة سلمها نواب لمجلس الوزراء، من الممكن ادخال شركات عالمية بديلة خلال 6 اشهر، العراق سوق واعد لديه 38 مليون مشترك وكثير من الشركات ترغب بالدخول".

واعلن النائب محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (20/9/2020)، ان القضاء رد تظلم هيأة الإعلام والاتصالات بخصوص تجديد رخص الهاتف النقال.وكتب السوداني في تغريدة له على ’’تويتر’’، "القضاءالعراقي، الفيصل العدل، يرد التظلمات، ويؤكد الامر الولائي بإيقاف إجراءات تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال".واختتم السوداني تغريدته بوسم (#الشعب_ينتصر).وفي وقت سابق، اشادت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، بقرار مجلس القضاء الاعلى في ايقاف تجديد عقود شبكات الهاتف النقال في العراق.وعبرت اللجنة في بيان عن "اشادتها بالجهود البناءة للقضاء العراقي في إيقاف هدر المال العام من خلال منع تجديد عقود شركات الهاتف النقال ".وبينت اللجنة ان "الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها البلد، تحتم البحث عن حلول لتعضيد ايرادات الدولة المالية، وان قرار إيقاف التجديد يمثل فرصة كبيرة لإنعاش وضع البلد الاقتصادي وتحسين موارده المالية وذلك من خلال إستيفاء حقوق الدولة من الديون المترتبة على هذه الشركات، وانصاف المواطن برفع كاهل الرسوم الضريبية عنه، وخفض تعرفة الاتصال داخل العراق وخارجه".

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