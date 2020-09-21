خلية الصقور تلقي القبض على مرتكبي جريمة قتل هربا من ذي قار الى كربلاء

2020/09/21 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد توفر معلومات لدى مركز شرطة الشطرة ،خلية الصقور تلقي القبض على مرتكبي جريمة قتل هاربين من ذي قار الى كربلاء

اعلام شرطة ذي قارتنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية والسيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة مستمرة من قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشات العميد حازم محمد عبد الرزاق الوائلي توفرت معلومات لدى مديرية قسم شرطة قضاء الشطرة شمال ذي قار وبجهود مركز شرطة الشطرة تم جمع معلومات دقيقة بمحل تواجد متهمين اثنين هاربين من محافظة ذي قار الى محافظة كربلاء المقدسة المطلوبين بقضية قتل وقعت منتصف الشهر الجاري في الشطرة .

على الفور وبعد الموافقات القانونية تمكنت خلية الصقور الاستخبارية بتنفيذ عملية نوعية والتوجه الى محافظة كربلاء والقبض على كل من المتهم ( ث .



م .



خ ) البالغ من العمر 38 عام يسكن الشطرة قرية آل عواد والمتهم ( ح .



ع .



م ) البالغ من العمر 24 عام يسكن الشطرة الامين والمطلوبين وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وضبط بحوزتهما مسدس .وتسليمهم الى جهة الطلب لاكمال التحقيق .وتؤكد شرطة ذي قار تعقب وملاحقة المطلوبين للقضاء وتقديمهم للمحاكم المختصة

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