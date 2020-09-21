2020/09/21 | 20:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

دعا عضو لجنة النزاهة النيابية النائب جواد حمدان، الاثنين، الى اصدار قرار قضائي بمنع السفر لكل من تثار حولهم شبهات الفساد في العراق.

وقال حمدان في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الفساد ملف خطير وينبغي التصدي له بحزم مؤكدا بان اول اجراء ينبغي للجهات القضائية اتخاذه هو منع السفر لكل من تثار حولهم شبهات التورط بملفات الفساد المالي والاداري”.

واضاف، ان “منع السفر اجراء قانوني واحترازي من اجل ان يكون المشتبه بهم في قبضة العدالة دائما لحين اكمال التحقيقات واصدار القرارات القضائية معتبرا منع السفر قرار بالغ الاهمية في الحرب على الفساد”.

وكانت العديد من الشخصيات تم اعتقالها مؤخرا بتهم تتعلق بالفساد المالي والاداري في عدة محافظات.



انتهى 25ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية تدعو لاصدار قرار منع السفر لكل من تثار حولهم شبهات الفساد في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية تدعو لاصدار قرار منع السفر لكل من تثار حولهم شبهات الفساد في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).