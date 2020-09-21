ضمنها منح اطفالهن هويات.. الغانمي يوجه بحل مشكلات الايزديات الناجيات من قبضة 'داعش'

2020/09/21 | 21:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين، بفتح مكاتب لحل مشكلات الناجيات الإيزيديات.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (21 ايلول 2020) ، أن "وزير الداخلية عثمان الغانمي التقى بمجموعة من نساء الطائفة الإيزيدية"، مؤكدا "أن المكون الإيزيدي يحتاج منا العطاء الكثير كونهم لم يتركوا وطنيتهم وحافظوا عليها وتمسكوا بها ولم يغادروا البلاد".

وأشار البيان إلى أن "الغانمي وجه بفتح مكاتب في قضاء سنجار، لحل جميع مشاكل الناجين الإيزيديين من بطش "عصابات داعش الإرهابية"، من بينها موضوع إصدار بطاقة الأحوال المدنية للأطفال بعد تشكيل فريق للعمل المختص من مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بالتنسيق مع القضاء العراقي".

واستمع وزير الداخلية، بحسب البيان، إلى عدد من المداخلات والطلبات من قبل هذا الوفد، الذي قدم الشكر والتقدير للسيد الوزير على اهتمامه الكبير بقضية الناجيات الإيزيديات".

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