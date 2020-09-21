2020/09/21 | 21:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت السلطات الصحية البريطانية من أن الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد قد تفضي إلى زيادة عدد الحالات بمعدل 10 أضعاف، مع حلول فصل الخريف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مسؤولون بريطانيون يحذرون من زيادة مخيفة لحالات كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مسؤولون بريطانيون يحذرون من زيادة مخيفة لحالات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).