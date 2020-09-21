شاب كوردي يخسر 100 كيلوغراما من وزنه خلال عام

2020/09/21 | 21:08 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر دانر 100 كيلو غراما من وزنه خلال 13 شهرا

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