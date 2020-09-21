القبض على عنصر بداعش سرق 32 كتاباً اثريا تعود للديانة المسيحية

2020/09/21 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت قيادة شرطة محافظة ايران، اليوم الاثنين، القبض على إرهابي بحوزته ( ٣٢ ) كتابا اثريا تعود للديانة المسيحية سرقت من الكنائس.وقال قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني، في بيان ان "فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعد البحث والتحري واخذ موافقة قاضي التحقيق المختص، تمكن من القاء القبض على احد عناصر داعش الارهابية المدعو ( ج ع ح ا ) وضبط بحوزته ( ٣٢ ) كتابا اثريا تعود للديانة المسيحية مع ( ١٩ ) ظرفا يحتوي على اوراق لنفس الكتب".مشيرا الى ان "الكتب كانت موضوعة داخل صندوق حديدي مخبأة في قطع من البناء داخل مطبخ دار الإرهابي والتي سرقت من الكنائس خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".وأوضح "وقد تم القبض عليه وضبط الكتب الاثرية في داره في منطقة ( باب الجديد ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل".

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