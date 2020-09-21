التطبيعية تخالف تعلميات “فيفا”

2020/09/21 | 21:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

خالفت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، تعليمات الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

وقال مصدر في الهيئة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “معلومات مؤكدة وصلت للفيفا وبالوثائق حول عدم استقالة الامين العام للتطبيعية محمد فرحان من منصب نائب رئيس نادي بغداد وكذلك عدم استقالة العضو الاخر اسعد لازم من عضوية الهيئة الادارية لنادي الزوراء”.

واوضح ان “هذه تعد مخالفة صريحة لشروط النزاهة والاهلية للعمل بالهيئة التطبيعية وايضا انتهاك واضح و صارخ لقوانين وانظمة الحوكمة بالفيفا”.

يذكر ان “فيفا” اشترط عدم ازدواجية المناصب للاعضاء في التطبيعية.



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