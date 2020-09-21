القبض على 64 مطلوبا للقضاء في ميسان

2020/09/21 | 21:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، القبض على 64 مطلوبا للقضاء في محافظة ميسان والعثور على اكثر من 150 قطعة سلاح متنوع.وذكرت الخلية في بيان تلقى "عراقي نيوز" نسخة منه: ان "فرقة الرد السريع وخلال عملية تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المطلوبين وسحب السلاح غير المرخص في محافظة ميسان ومنذ يوم ٦ من أيلول الجاري ولغاية اليوم ٢١ منه، تمكنت من القاء القبض على اكثر من ٦٤ مطلوباً للقضاء بمواد جنائية مختلفة، وعثرت على اكثر ١٥٠ قطعة سلاح متنوعة خفيفة ومتوسطة وثقيلة غير مرخصة، كما عثرت على كميات كبيرة من الأعتدة الخفيفة والمتوسطة، فضلا عن ضبط كمية من المواد المخدرة وحجزت ١٠عجلات غير اوصولية". واضافت ان "قوات الرد السريع خلال دخولها المحافظة واثناء التفتيش والتطويق ونصب السيطرات المفاجأة وبدأ بعمليات الانزال الجوي على بعض المطلوبين في مركز واقضية ونواحيها، سلم اكثر من ٢٧٨ متهماً انفسهم الى قواتنا الامنية في المحافظة".وبينت ان "قيادة فرقة الرد السريع مستمره بعمليات فرض القانون وألقاء القبض على الخارجين عن القانون وفرض هيبة الدولة في محافظة ميسان الحبيبة". موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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