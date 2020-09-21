قوة من مكافحة الارهاب تتوجه الى الناصرية لتحرير الناشط المختطف

2020/09/21 | 21:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف/..اعلنت خلية الاعلام الامني ، اليوم الاثنين ، عن تكليف قوة من جهاز مكافحة الارهاب بالتوجه الى مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار لتحرير الناشط المختطف سجاد العراقي .وقال بيان صادر عن الخلية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ، وجه […]

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