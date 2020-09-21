اعتقال “إرهابي” بحوزته 32 كتاباً اثرياً سرقت من الكنائس في نينوى

2020/09/21 | 21:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على إرهابي بحوزته ٣٢ كتابا اثريا يعود للديانة المسيحية سرقت من الكنائس.

وقال قائد الشرطة العميد ليث خليل الحمداني في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعد البحث والتحري واخذ موافقة قاضي التحقيق المختص، تمكن من القاء القبض على احد عناصر داعش الارهابية المدعو ( ج ع ح ا )”.

واضاف الحمداني، انه “ضبط بحوزته ( ٣٢ ) كتابا اثريا يعود للديانة المسيحية مع ( ١٩ ) ظرفا يحتوي على اوراق لنفس الكتب موضوعة داخل صندوق حديدي مخبأة في قطع من البناء داخل مطبخ دار الإرهابي والتي سرقت من الكنائس خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل”.

واوضح الحمداني، انه ” تم القبض عليه وضبط الكتب الاثرية في داره في منطقة ( باب الجديد ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل”.

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