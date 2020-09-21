وزير الثقافة يكلف رئيساً جديداً لهيئة السياحة (وثيقة)

2020/09/21 | 21:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أمر وزير السياحة والاثار حسن ناظم، الاثنين، بتكليف رئيس جديد لهيئة السياحة.



وحصل "ناس" (21 ايلول 2020)، على وثيقة، "امر وزاري"، صادرة من وزير الثقافة حسن ناظم، جاء فيها: "استنادا إلى الأمر الديواني الصادر من مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء المرقم 234 العدد م.ر.و/د 4846/ 25 / 7 في 2020/ 9 / 14 واستنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا تقرر:

- تكليف السيد ( ظافر مهدي عبد الله ) بمهام رئيس هيئة السياحة

- ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدور الأمر الديواني انفاً.

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