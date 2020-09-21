السعودية تتحدث عن عودة تدريجية للحج والعمرة… الحلول التقنية حاضرة

2020/09/21 | 21:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

قالت وزارة الحج والعمرة السعودية، الاثنين، إنها بصدد الاعتماد التدريجي لعودة العمرة.

ونقل حساب الوزارة على تويتر، عن وزير الحج والعمرة، محمد بن طاهر بنتن، اليوم (21 ايلول 2020)، قوله: “ستعتمد الوزارة في مراحل العودة التدريجية للعمرة، الزيارة على الحلول التقنية التي تمكن الشركات والمؤسسات من تسويق الخدمات عالميا ومحليا”.

#الحج_والعمرة:ستعتمد مراحل العودة التدريجية للعمرة والزيارة على الحلول التقنية التي تمكن الشركات والمؤسسات من تقديم الخدمات عالميًا ومحليًا pic.twitter.com/fnLv3BNEez

— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) September 21, 2020

كما قال أيضا نائب وزير الحج والعمرة: “منظومة الحج والعمرة لا تقتصر على الخدمات الأساسية، التي تقدم لضيوف الرحمن، حيث يتواجد محتوى ضخم من الخدمات، التي يمكن أن تقدم من قبل القطاع الخاص، مثل الخدمات المساندة واللوجستية وغيرها، والتي ستكون لها دور كبير في تحقيق مستهدفات الرؤية”.

وتابع، بقوله: “الاندماجات والاستحواذات في قطاع العمرة ستخفف بشكل كبير على التكاليف التشغيلية، وستساهم في زيادة كفاءة التشغيل، وتنوع الخدمات المقدمة مع زيادة الأصول والقدرات المالية”.

وقال سعد الربيعة، مدير عام تطوير الأعمال بالهيئة العامة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت): “أطلقت هيئة منشآت بالتعاون مع برنامج كفالة وصندوق التنمية الوطنية منتج يضمن تمويل المنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة بهدف تحفيز الجهات التمويلية على تمويل القطاع”.

وكانت صحيفة “عكاظ” السعودية قد نشرت ما وصفته بتفاصيل العودة التدريجية للعمرة.

وقالت الصحيفة السعودية إنه من المقرر أن يتم بناء خطة العودة التدريجية للعمرة عبر تطبيق إلكتروني يحدد فيه تاريخ الأداء وساعته، على أن يكون لدى المعتمر تقرير طبي موثق يثبت سلامته من فيروس كورونا المستجد.

وأشار مصدر مطلع إلى أن وزارة الحج ستعلن خلال الأيام المقبلة تفاصيل العودة التدريجية لأداء مناسك العمرة.

وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة، الدكتور حسين الشريف، أن الوزارة ستعمل على تقييم تجربة نجاح الحج الاستثنائي وتطبيق إجراءات صحية وتنظيمية عالية الجودة.

كما ستعمل الوزارة على استلهام تجربة النجاح في موسم العمرة القادم اعتمادا على البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة وتدابيرها الوقائية ضد فيروس كورونا.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تتحدث عن عودة تدريجية للحج والعمرة… الحلول التقنية حاضرة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تتحدث عن عودة تدريجية للحج والعمرة… الحلول التقنية حاضرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).