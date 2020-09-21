بالوثيقة.. تكليف رئيس جديد لهيأة السياحة

2020/09/21 | 21:29 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} كلفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، رئيساً جديداً لهيأة السياحة.





وبحسب أمر وزاري حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منه انه "واستناداً الى الأمر الديواني الصادر من مكتب رئيس الوزراء واستناداً الى الصلاحيات المخولة تقرر تكليف {ظافر مهدي عبد الله} بمهام رئيس هيأة السياحة وينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره".

عمار المسعودي

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