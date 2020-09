نادي نفط ميسان يتعاقد مع شركة برو البريطانية للحلول التسويقية و الخدمات

2020/09/21 | 21:35 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاقد نادي نفط ميسان الرياضي مع شركة “برو” و التي تعنى بالحلول التسويقية و تقديم الخدمات و تنظيم الاحداث الكبرى و صناعة المحتوى مع خبرة بالتعامل مع اكبر العلامات التجارية حول العالم.و ستقدم الشركة من خلال مكاتبها في لندن و دبي و بغداد و اربيل , خدمات ادارة تسويقية للنادي الميساني مع انشاء هوية

