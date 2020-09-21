القيادة العامة تصرح بشأن قضية المختطف سجاد العراقي

2020/09/21 | 21:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الأثنين، ان الأخير يتابع قضية المختطف الناشط سجاد العراقي في ذي قار بشكل شخصي.

وذكر رسول لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (21 أيلول 2020)، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتابع موضوع الاختطاف بشكل شخصي وقد وجه العمليات المشتركة للبحث عن الناشط سجاد العراقي المختطف في ذي قار وتحريره".

وأضاف الناطق باسم الكاظمي، أن "عمليات نزع السلاح المنلفت وملاحقة المطلوبين للقضاء مستمرة وجميع المناطق مرشحة للقيام بعمليات مماثلة لما حصل في بغداد وميسان والبصرة".

ووجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، قيادة العمليات المشتركة بإجراء فوري للبحث عن الناشط المدني سجاد العراقي الذي اختطف في مدينة الناصرية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أنه "تم تكليف قوة من جهاز مكافحة الإرهاب للتوجه إلى محافظة ذي قار مسنودة بطيران الجيش للبحث عن المخطوف وتحريره وإنفاذ القانون بالخاطفين وتقديمهم للعدالة".

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