2020/09/21 | 21:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 21 دقیقة

890 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

نشرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الأثنين، جدول اعمال جلسة البرلمان الـ7 المقررة يوم غد الثلاثاء، 22 أيلول الجاري، حيث تضمن جدول الاعمال 9 فقرات.

وبحسب جدول الأعمال الذي اطلع عليه "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (21 أيلول 2020)، فقد تضمن: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ لعام 1992، وتقرير ومناقشة 4 مشاريع قوانين، والقراءة الاولى لمقترحات 3 قوانين، ومناقشة عامة.

ولفت إلى ان جلسة مجلس النواب تبدأ الساعة الثانية عشر ظهرا.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول أعمال جلسة البرلمان غدا الثلاثاء (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول أعمال جلسة البرلمان غدا الثلاثاء (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).