غيابات بالجملة في مران السفانة الاول

2020/09/21 | 21:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

شهدت الوحدة التدريبية الاولى لفريق نادي الميناء، هذا الموسم، غيابات بالجملة بسبب ظروف مختلفة.

وقال مشرف فريق الكرة جهاد مدلول في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الميناء شرع بتحضيراته استعدادا للموسم الجديد وسط اجراءات صحية مشددة حسب توجيهات خلية الازمة”.

واوضح ان “التدريبات، قادها مدرب حراس المرمى الكابتن صدام سلمان وفق برنامج تدريبي مرسل من المدرب تيتا فاليرو”.

وبين ان “التدريبات شهدت غياب كل من حسام مالك و حمزة عدنان للإجازة بسبب ظروف خاصة و الحارس ياسين كريم بسبب حجوزات الطيران مع محافظة السليمانية و المحترف عبد المجيد بوبكر الذي ينتظر تأشيرة الدخول للأراضي العراقية برفقة الكادر التدريبي”.

واضاف “قبل المباشرة بالتدريبات وقف الجميع دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة على روح الراحل كرار ابراهيم واللاعبين احمد راضي وعلي هادي و ناظم شاكر وجميع من فقدناهم بسبب جائحة كورنا”.

ومن المقرر ان ينطلق دوري الكرة الممتاز في الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول المقبل.



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