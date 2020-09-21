انتحار شاب باطلاق النار على نفسه من بندقية صيد شمال بعقوبة

2020/09/21 | 21:39 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / أقدم شاب على الانتحار باطلاق النار على نفسه في قضاء الخالص في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان شابا يبلغ من العمر 25 عاما انتحر باطلاق النار على نفسه من بندقية صيد داخل بستان عائلته باطراف قضاء الخالص شمال بعقوبة .واضاف ان التحقيقات الاولية تشير الى ان الشاب يعاني من أمراض نفسية /انتهى

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