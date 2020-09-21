2020/09/21 | 21:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/ وصفت النائب السابق سروة عبد الواحد، الاثنين، زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى منافذ اقليم كردستان، مجرد "ابراز عضلات"، فيما لفتت الى ان كردستان سمحت للكاظمي زيارة منافذها لكنها لن تطلعه على ايراداتها. وقالت عبد الواحد في لقاء متلفز بثته قناة (الايام) الفضائية وتابعه "عراقي نيوز": ان الحزبان الحاكمان في الاقليم لن يسمحا لبغداد السيطرة على منافذ كردستان، وان "ايرادات منافذ الاقليم الرسمية وغير الرسمية تذهب لجيوب البارتي واليكتي". من جهة اخرى اضافت: "التظاهرات لم تخرج ضد القوى الشيعية فحسب وانما جميع الاحزاب بما فيها الكردية الفاسدة". وبينت: ان "الكاظمي جزء من هذه المنظومة السياسية وتسنم منصبه عبر نظام المحاصصة". وعن ملف الانتخابات المبكرة شددت عبد الواحد: "يجب حماية منظومة الانتخابات من الاختراق، من خلال العمل بنظام البايومتري"، فيما طالبت باشراف دولي لايقاف تزوير الانتخابات في كردستان. موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب كردي: زيارة الكاظمي الى منافذ الاقليم مجرد "ابراز عضلات") نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب كردي: زيارة الكاظمي الى منافذ الاقليم مجرد "ابراز عضلات") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).