للراغبين بأداء مناسك العمرة.. السعودية تعتمد تطبيق

2020/09/21 | 21:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الاثنين، أنه سيتم استخدام حلول تقنية من أجل تسهيل عودة مناسك العمرة بشكل تدريجي، خلال أزمة جائحة كورونا المستجد.

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