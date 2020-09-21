المالية النيابية: موازنة 2020 قروض لتأمين الرواتب والنفقات الضرورية التي تحتاجها البلاد

2020/09/21 | 21:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ان مناقشة قانونها لن تأخذ وقتا طويلا… بغداد- وعد الشمري توقعت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، بدء مناقشة قانون الموازنة للعام 2020 نهاية الأسبوع الحالي، مؤكدة أن اقراره لن يأخذ وقتاً طويلاً من البرلمان، فيما تحدثت عن تفاهمات كبيرة حصلت خلال الأيام الماضية بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان بهذا الشأن.وقال مقرر اللجنة النائب ...

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