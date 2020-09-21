حزب العمال الكوردستاني في المناطق الحدودية مشكلة لمجتمعات الإقليم المحلية

2020/09/21 | 21:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير أميركي يستعرض تحديات وجود PKK على خط النار العراقي التركي: الصباح الجديد – وكالات عد موقع “المونيتور” الأميركي ان العمليات العسكرية التركية العابرة للحدود في اقليم كوردستان ضد حزب العمال الكوردستاني، لم تتراجع حتى الآن، وتضع حكومة الاقليم مجددا امام موقف صعب، لاضطرارها للتعامل في علاقتها مع بغداد وأنقرة بالاضافة الى تراجع عدد المواطنين ...

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