يوسف محمد: اتفاق بغداد واربيل مرهون بمدى قدرة الاقليم على محاربة الفساد

2020/09/21 | 21:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس برلمان الاقليم السابق يكشف المستور السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي اكد رئيس برلمان الاقليم السابق عضو مجلس النواب الدكتور يوسف محمد ان توصل حكومة الاقليم الى اتفاق متوازن عادل مع الحكومة الاتحادية يعتمد على مدى قدرة حكومة الاقليم على اجراء الاصلاحات ومحاربة الفساد وتحقيق الشفافية في ملف النفط.واوضح محمد في حديث ...

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