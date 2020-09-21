تراجع أكبر بورصات الشرق الأوسط بسبب هبوط أسعار النفط

2020/09/21 | 21:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أغلقت أغلب البورصات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط على تراجع اليوم الاثنين إثر هبوط في أسعار النفط.

وتأثرت أسعار النفط باحتمالات عودة الإنتاج الليبي بينما تؤجج زيادة في الإصابات بفيروس كورونا حول العالم المخاوف بشأن الطلب، وتراجع خام “برنت” بواقع 99 سنتا، أو 2.1% إلى 42.23 دولار للبرميل.

وقال مديرون تنفيذيون وعمال في مصاف للتكرير ومحللون في قطاع الطاقة إن المصافي العالمية تخفض إنتاجها من الوقود مع اقتراب الخريف وتعثر تعافي الطلب من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

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