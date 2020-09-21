شركة صينية تطرح هاتفها الذكي Narzo 20A الجديد بـ115 دولاراً

2020/09/21 | 21:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] أعلنت شركة Realme الصينية عن هاتفها الذكي Narzo 20A الجديد، بسعر تنافسي رخيص.

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