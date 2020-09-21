2020/09/21 | 21:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اكد عضو مفوضية حقوق الانسان انس العزاوي ،الاحد، ان تصارع القوى السياسية في بعض المناطق يحول دون عودة النازحين ، مؤكدا ان كل الحكومات مقصرة في قضية النازحين ووعدت بحل مشكلتهم .وقال العزاوي في حوار لـبرنامج “ابعاد اخرى” ، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان “تصارع القوى السياسية في بعض […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عضو بمفوضية حقوق الانسان : تصارع القوى السياسية في بعض المناطق يحول دون عودة النازحين المركز الخبري الوطني.

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