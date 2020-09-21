2020/09/21 | 21:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – وجه عضو مجلس النواب رياض التميمي ،الاثنين، رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، مؤكدا ان المحافظين يهيمنون على مقدرات المحافظة .وقال التميمى في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”انه “منذ تعطيل عمل مجالس المحافظات التي كانت تعمل بدور رقابي كبير على ادارة المحافظات العراقية، وزيادة صلاحية المحافظين حتى […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص التميمي في رسالة مفتوحة الى الكاظمي: المحافظين يهيمنون على مقدرات المحافظات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي في رسالة مفتوحة الى الكاظمي: المحافظين يهيمنون على مقدرات المحافظات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التميمي في رسالة مفتوحة الى الكاظمي: المحافظين يهيمنون على مقدرات المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).