السفير العراقي في هولندا يوضح لـ(إن آر تي) الاستعدادات للانتخابات المقبلة للاجئين

2020/09/21 | 22:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شدد سفير العراق في لاهاي، هشام العلوي، الأثنين، على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية في العراق ومع ممثلي المفوضية العليا للانتخابات لتذليل العقبات وضمان مشاركة اوسع في الانتخابات المقبلة، مبينا وجود 65 الف عراقي مقيم في هولندا ونسبة كبيرة منهم يحق لهم التصويت.

وقال العلوي، في حديث لـ"ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (21 أيلول 2020)،ان الاحصائيات تظهر ان نسب مشاركة المواطنين اللاجئين في التجارب السابقة لم تكن عالية فقد تراوحت من 20 - 30%.

وشدد على أهمية التعاون مع الجهات المعنية في العراق ومع ممثلي المفوضية العليا للانتخابات لضمان مشاركة اوسع في الانتخابات المقبلة.

وكشف السفير عن وجود عقبات أمام المواطنين منعت من المشاركة في الانتخابات السابقة أبرزها نقص المستمسكات.

وأكد ان السفارة بادرت استعدادا للانتخابات المقبلة بتوجيه كتاب إلى وزارة الخارجية من أجل مخاطبة وزارة الداخلية لبعث فرق جوالة لاصدار مستمسكات تمكنهم من المشاركة في الانتخابات.

ولفت إلى أهمية التحضير الجيد وتهيئة الاماكن المناسبة واعداد فريق للتعاون مع المفوضية وتوعية الناس وحثهم على المشاركة لاجراء الانتخابات.

وتوقع ان يكون للامم المتحدة دورا مهما في الاشراف على اجراء الانتخابات بما يتناسب مع توجيهات المرجعية الدينية العليا.

وأشار إلى عدم وجود امكانية اصدار البطاقة الوطنية من قبل السفارة ولا يوجد ترتيب مع الوزارة بهذا الخصوص، داعيا وزارة الداخلية بارسال فرق جوالة الى الدول التي فيها جالية كبيرة لاصدار البطاقة الوطنية لهم.

وبين ان اعداد اللاجئين العراقيين شهد تراجعا ملحوظا خلال السنتين الاخيرتين مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى وجود نحو 500 طلب لجوء يقدم من العراقيين ويرفض نحو 150 منهم، موضحا ان الحكومة الهولندية تقدم تسهيلات للراغبين بالعودة إلى وطنهم، ووافق عشرات المواطنين على العودة طواعية إلى وطنهم.

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