ضمن سلسلة التغييرات.. وزير الثقافة يكلف رئيسا جديدا لهيئة السياحة (وثيقة)

2020/09/21 | 22:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدر وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم، الاثنين، أمرا بتكليف رئيس جديد لهيئة السياحة.





وجاء في نص وثيقة حصل عليها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (21 ايلول 2020) انه "استنادا إلى الأمر الديواني الصادر من مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء المرقم 234 في (2020/ 9 / 14) واستنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا تقرر:

- تكليف السيد ( ظافر مهدي عبد الله ) بمهام رئيس هيئة السياحة

- ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدور الأمر الديواني انفا".

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