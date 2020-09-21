متلازمة الأبناء وحكم السفهاء 1/2 - ياسين المصري

2020/09/21 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_المصري المُتَلاَزِمَة باختصار شديد هي مجموعة من الأعراض والعلامات المرضية المتزامنة ذات المصدر الواحد.



وهي تصف خللاً عقلياً أو جسدياً أو عضوياً، يكون أحياناً غير قابل للعلاج.



لارتباطها بجينات المرء أو بسلوكه.



ومتلازمة الأبناء Sons Syndrome.



التي تتفشى في عالم العربان هي خلل سلوكي يلازم الحكام بسبب جهلهم وعجزهم وبلاهتهم أو لأسباب أخرى تربوية وثقافية، ويؤدي بهم إلى سلوك معين تجاه أبنائهم.



وتظهر بوضوح معالم ......





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