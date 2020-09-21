دونالد ترامب – عنصريّ إباديّ - شادي الشماوي

2020/09/21 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي بوب أفاكيان ، جريدة " الثورة " عدد 665 ، 14 سبتمبر 2020https://revcom.us/a/663/bob-avakian-donald-trump-genocidal-racist-part-1-en.htmlhttps://re ......





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