الإعلام الأمني: 287 متهما سلموا أنفسهم إلى القوات الأمنية في ميسان

2020/09/21 | 22:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الأمني أن مئتين وثمانية وسبعين متهما سلموا أنفسهم إلى القوات الأمنية في محافظة ميسان، بالتزامن مع دخول قوات الرد السريع للمحافظة والبدء بعمليات الانزال الجوي لملاحقة المتهمين.

الخلية أكدت في بيان أن قيادة فرقة الرد السريع مستمرة بعمليات فرض القانون وألقاء القبض على الخارجين عن القانون وفرض هيبة الدولة وسحب الأسلحة غير المرخصة، حيث تمكنت من إلقاء القبض على أربعة وستين مطلوبا للقضاء والعثور على نحو مئة وخمسين قطعة سلاح وكميات كبيرة من الاعتدة والمواد المخدرة وعجلات غير مرخصة.

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