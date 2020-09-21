سفير العراق في القاهرة يؤكد ضرورة انعقاد اللجنة العليا العراقيّة-المصريّة المُشترَكة في أقرب وقت

2020/09/21 | 22:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد سفير العراق في القاهرة مندوبه الدائم في الجامعة العربيّة أحمد نايف الدليميّ ضرورة انعقاد اللجنة العليا العراقيّة-المصريّة المُشترَكة في أقرب وقت لما لها من أهمّية كبيرة تصُبّ في مصلحة البلدين.وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه ان , السفير التقى مساعد وزير الخارجيّة المصريّ للشُؤُون العربيّة ياسر عثمان، وجرى في اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، والارتقاء بها نحو آفاق أرحب ".وأكّد السفير الدليميّ ضرورة انعقاد اللجنة العليا العراقيّة-المصريّة المُشترَكة في أقرب وقت؛ لما لها من أهمّية كبيرة تصُبّ في مصلحة البلدين ".من جانبه دعا المسؤول المصري الى تدعيم العلاقة بين البلدين عبر تبادل الزيارات والخبرات، مُؤكّداً أنّ الحكومة المصريّة جادّة في تفعيل موضوع انعقاد اللجنة العليا المُشترَكة في الفترة القريبة المقبلة"./انتهى2

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