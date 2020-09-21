العراق يدخل ضمن الدول الموقعة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi)

2020/09/21 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة العراقية عن دخول العراق ضمن الدول الموقعة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين ( Gavi) من ضمن 157 دولة قد انضمت الى التحالف لحد الان. واكدت وزارة الصحة في بيان، انها "وقعت يوم امس اتفاقية الالتزام مع التحالف ( Gavi) والتي بموجبها سيقوم التحالف بتجهيز العراق بكمية من اللقاح تكفي لتغطية 2% من السكان".

واشارت الوزارة الى انها "ستكون الفئات ذات الخطورة العالية مثل كبار السن وذوي الامراض المزمنة ومنتسبي وزارة الصحة والقوات الامنية على راس القائمة لاخذ اللقاح فور وصوله للبلد".

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