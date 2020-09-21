الصحة العراقية تُعلن 5 أسباب لزيادة عدد المتعافين وتؤكد حجز 8 ملايين جرعة لقاح

2020/09/21 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

تحدث مدير دائرة الصحة العامة – د.



رياض عبد الأمير، اليوم الاثنين، عن 5 أسباب ساعدت بزيادة اعداد حالات الشفاء من فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل العراق اعلى نسبة شفاء اليوم منذ تفشي الفيروس.

وقال رياض عبد الأمير، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "هناك 9 لقاحات تعمل عليها شركات عالمية ومن يقر أولاً من قبل الاتحاد الدولي للقاحات ومنظمة الصحة العالمية سيكون هو المعتمد وسيتم استيراده من قبل العراق".

وأضاف عبد الأمير، أن "العراق حجز 8 ملايين جرعة قد تصل للعراق بعد إقرار لقاح عالمي لكورونا، وهناك تعاون مع الصين لإجراء تحارب سريرية للقاح كورونا في العراق".

وتابع، أن "علاجات كورونا المعتمدة في العراق ساهمت بتراجع عدد الوفيات لنسبة 2.7% بعدما زادت عن الـ 5% سابقاً"، مبينا أن "هناك 5 أسباب رفعت نسبة الشفاء إلى 80%، وهي استخدام علاجات افيفافير وديكادرون وريمدسفير وتوفر الاوكسجين والرعاية الطبية الدقيقة".

وأشار مدير دائرة الصحة العامة، إلى أن "من يتحدث عن اضرار للديكساثيمازون والديكادرون تسببت بوفيات في العراق عليه ان يقدم بحث علمي وأدلة منطقية ولا يصرح عبر التلفاز فقط"، مبينا أن "57% من وفيات كورونا في العراق سببها تأخر المرضى بمراجعة المستشفيات، وكثيرون لا يراجعون بالوقت المناسب ويستخدمون علاجات لم تقرها وزارة الصحة".

وحذر عضو لجنة الصحة النيابية، حسن خلاطي، اليوم الاثنين، من "تكاثر فيروسي" محتمل في الموجة الثانية المتوقعة لفيروس كورونا في البلاد مع حلول فصل الشتاء، فيما كشف آخر تطورات وضوابط العراق للحصول على اللقاح الصيني.

وقال حسن خلاطي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "منذ أكثر من 3 اسابيع هناك توازن بين عدد الإصابات وحالات التعافي وهذا يترك مؤشرا ايجابيا بأن هناك سيطرة على الحالات الوبائية من قبل المؤسسات الصحية لكنها ليست سيطرة كاملة، وبالمقابل هناك ارتفاع بعدد الإصابات ما يخلق توازناً قلقاً وحين تصل حالات التعافي لضعف عدد الاصابات ويصل العراق لمرحلة التوازن المريح".

وأضاف خلاطي، أن "هناك تشابها بين اعراض كورونا والأنفلونزا العادية ولا يمكن التيقن من الإصابة بكورونا من عدهما الا بإجراء الفحص"، مبينا أن "العراق لن يحسم معركته مع كورونا الا إن التزم مواطنوه بشكل طوعي، العودة للحظر بغية السيطرة على الحالات لن تكون ذات جدوى".

وتابع، أن "كورونا من الفيروسات المتغيرة، وبمجرد أن يحدث تغيير في احماضه يتغير شكل الفيروس لذلك هناك صعوبات كبيرة في الوصول لعلاج ولقاح نهائي"، مبينا أن "الموجة الثانية في العراق قد تحمل تكاثراً فايروسيا لإن الفايروسات تنشط بالأجواء المعتدلة والباردة".

وأشار إلى أن "شدة كورونا في العراق انخفضت بشكل واضح، وهناك تراجع بعدد الراقدين في المستشفيات والتزام بالعزل المنزلي من قبل المواطنين مع اخذ العلاجات اللازمة"، مبينا ان "اللقاح الصيني، وتم الاتفاق على إرسال 7 خبراء عراقيين إلى الصين للاطلاع على مراحل انتاجه وفاعليته".

وأوضح، أن "العراق وقع اتفاقية انه في حال تصنيع اللقاح من اي دولة واعترفت به واقرته منظمة الصحة العالمية فأنه سيستورد كميات تكفي 20٪ من مواطنيه وهو ملزم بدفع أموال".

ولفت عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، أنه "لا يمكن استيراد 40 مليون جرعة تستوعب جميع العراقيين، وما سيتوفر سيتم منحه للفئات الحرجة ككبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والكوادر الصحية والقوات الأمنية".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 70 حالة وفاة و3821 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل أعلى حصيلة شفاء سجلت منذ تفشي الفيروس وصلت إلى 4484 حالة على مستوى البلاد.

وذكرت الصحة في بيان الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا، انها اجرت 19756 فحصا، ليصل مجموع الفحوصات منذ دخول الجائحة إلى العراق 2076844.

وبحسب الموقف الوبائي لليوم الاثنين، جاءت العاصمة بغداد بالمرتبة الأولى بعداد الإصابات المسجلة، تلتها محافظتي دهوك وذي قار.

وكانت حصيلة الشفاء الأعلى قد سجلت الاثنين الماضي ووصلت إلى 4427 حالة.

وبلغ عدد الإصابات الاجمالي في البلاد 322856 بينها 8625 وفاة 258075 حالة شفاء.

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