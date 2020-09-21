وزير التعليم: نعمل على تطوير أقسام اللغات الأجنبية في الجامعات والإفادة من الكفاءات

2020/09/21 | 22:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، على دعم مشاريع الترجمة وتطوير أقسام اللغات الأجنبية في الجامعات.جاء ذلك لدى استقباله، اليوم الاثنين، وفد جمعية المترجمين العراقيين.وجاء في البيان الوزاري، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الوزير اوضح خلال اللقاء أن الوزارة تعمل على تطوير أقسام اللغات الأجنبية في الجامعات العراقية والإفادة من الكفاءات فيها".من جانبه اكد رئيس الهيأة الإدارية لجمعية المترجمين العراقيين قاسم الأسدي، إن" الجمعية أطلقت مشروع ترجمة 100 كتاب من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية"، مؤكداً أن" مواقف الوزارة الداعمة للجمعيات المسجلة لديها ستسهم في تطوير مشاريعها بما يخدم بلدنا العزيز".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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