سيميدو يؤكد رحيله عن برشلونة بخطوة عملية

2020/09/21 | 22:34 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} أكد البرتغالي نيلسون سيميدو أنباء رحيله عن برشلونة بخطوة عملية اليوم الإثنين.





وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن كل شيء يُشير إلى أن مفاوضات انتقال سيميدو إلى ولفرهامبتون الإنجليزي قد انتهت بالفعل، وفي انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة، حيث سيكون البرتغالي لاعبًا لوولفز الأسبوع الجاري.

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن سيميدو غاب عن مران برشلونة اليوم، في إشارة واضحة إلى أن رحيله بات مسألة وقت.

وأشار التقرير، إلى أن رحيل سيميدو سيُنعش خزينة برشلونة، حيث ستصل قيمة الصفقة إلى 40 مليون يورو، إذ سيوقع اللاعب البرتغالي على عقد يمتد 5 مواسم، مع فريقه الجديد.

يُذكر أن سيميدو خرج من حسابات الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة، لذلك قرر الرحيل لإيجاد فرصة أفضل للمشاركة.

Mohameed

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