العراق يدخل مرحلة جديدة في مسألة تجهيز لقاح كورونا

2020/09/21 | 22:39 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة الصحة، الأثنين، توقيع اتفاقية مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين،(Gavi) لتجهيز العراق بكمية من اللقاح تكفي لتغطية 20% من السكان.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (21 أيلول 2020)، ان "العراق دخل ضمن الدول الموقعة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi) من ضمن 156 دولة قد انضمت الى التحالف لحد الان".

وأضافت الوزارة في بيانها، انها "وقعت يوم امس اتفاقية الالتزام مع التحالف (Gavi) والتي بموجبها سيقوم التحالف بتجهيز العراق بكمية من اللقاح تكفي لتغطية 20٪ من السكان".

واشارت إلى ان "الفئات ذات الخطورة العالية مثل كبار السن وذوي الامراض المزمنة ومنتسبي وزارة الصحة والقوات الامنية ستكون على رأس القائمة لاخذ اللقاح فور وصوله للبلد".

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