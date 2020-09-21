وزير الصحة يزف أخبارا 'سارة' لخط الدفاع الأول بمواجهة كورونا

2020/09/21 | 22:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، الاثنين، المضي بإجراءات منح قطع الأراضي لـ "أبطال خط الصد الأول" حسب التعليمات.

وبحسب بيان لإعلام وزارة الصحة والبيئة تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (21 ايلول 2020)، فقد استقبل وزير الصحة عددا من ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين.





وأشاد التميمي، بجهود "أبطال وزارة الصحة وتضحياتهم الكبيرة خصوصا خلال الأشهر الماضية" كما تمت مناقشة "عمل الأطباء المقيمين في المؤسسات الصحية والمعوقات التي تعترض عملهم وإجراءات الوزارة بخصوص كل موضوع".

ووجه وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، بتشكيل "لجنة عليا لشؤون المقيمين برئاسة الوكيل الإداري وترتبط بالوزير مباشرة وبعضوية ممثل عن الأطباء المقيمين الدوريين من كل دائرة صحة وأن تجتمع هذه اللجنة بشكل دوري منتظم وترفع مقرراتها للوزير للمصادقة عليها وسوف تبدأ أول اجتماعاتها يوم غد الثلاثاء."

وأكد التميمي "عدم ممانعة الوزارة على منح وثائق التخرج للأطباء المقيمين وأن الوزارة فعلت رابطا إلكترونيا خاصا لتسهيل وتسريع الإجراءات اللاحقة للراغبين بمنح الوثيقة".

وجرت بحسب البيان، مناقشة موضوع تعيين الأطباء الجدد والذي جاء بعد الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الوزارة لتعيين الأطباء استثناء من الموازنة، كما تم تأكيد تحديد مدة الإقامة بسنة واحدة وبخصوص موضوع الإعاشة وجه السيد الوزير بتشكيل لجان من قبل الأطباء المقيمين وباقي العناوين الأخرى وحسب الضوابط والتعليمات لمتابعة موضوع تحسين الإعاشة وأن تكون لجنة الإشراف عليها من الأطباء.

وبخصوص محور الاعتداءات على الأطباء والمؤسسات الصحية وملاكاتها أكد الوزير ما تم إعلانه سابقا من مخرجات اجتماعه مع مجلس القضاء الأعلى ورئيس جهاز الٱشراف القضائي من التأكيد على اتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية وبشكل مركزي ضد كل من يعتدي على ملاكات المؤسسات الصحية، وأكد السيد الوزير إصدار أوامر مباشرة للدوائر بإقامة دعاوى قضائية بالحق العام لملاحقة المعتدين على المؤسسات الصحية وملاكاتها.

وكشف التميمي عن المضي بإجراءات "منح قطع الأراضي لأبطال خط الصد الأول وحسب التعليمات الصادرة وتوجيه جميع الدوائر برفع أسماء المشمولين مؤكدا على التواصل مع الوزارات والجهات الأخرى لتنفيذ القرار."

وفي ختام الاجتماع أكد التميمي أن الوزارة هي خيمة الجميع وإن أبوابها مفتوحة لجميع أبنائها بروح أبوية كما شدد على ضمان تحقيق الهدف الأسمى لعمل منتسبي الصحة وهو تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين.

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