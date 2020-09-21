وزير الصحة يزف أخبارا 'سارة' لخط الدفاع الأول بمواجهة كورونا

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ديجيتال ميديا ان ار تي
أعلن وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، الاثنين، المضي بإجراءات منح قطع الأراضي لـ "أبطال خط الصد الأول" حسب التعليمات.
وبحسب بيان لإعلام وزارة الصحة والبيئة تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (21 ايلول 2020)، فقد استقبل وزير الصحة عددا من ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين.
وأشاد التميمي، بجهود "أبطال وزارة الصحة وتضحياتهم الكبيرة خصوصا خلال الأشهر الماضية" كما تمت مناقشة "عمل الأطباء المقيمين في المؤسسات الصحية والمعوقات التي تعترض عملهم وإجراءات الوزارة بخصوص كل موضوع".
ووجه وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، بتشكيل "لجنة عليا لشؤون المقيمين برئاسة الوكيل الإداري وترتبط بالوزير مباشرة وبعضوية ممثل عن الأطباء المقيمين الدوريين من كل دائرة صحة وأن تجتمع هذه اللجنة بشكل دوري منتظم وترفع مقرراتها للوزير للمصادقة عليها وسوف تبدأ أول اجتماعاتها يوم غد الثلاثاء."
وأكد التميمي "عدم ممانعة الوزارة على منح وثائق التخرج للأطباء المقيمين وأن الوزارة فعلت رابطا إلكترونيا خاصا لتسهيل وتسريع الإجراءات اللاحقة للراغبين بمنح الوثيقة".
وجرت بحسب البيان، مناقشة موضوع تعيين الأطباء الجدد والذي جاء بعد الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الوزارة لتعيين الأطباء استثناء من الموازنة، كما تم تأكيد تحديد مدة الإقامة بسنة واحدة وبخصوص موضوع الإعاشة وجه السيد الوزير بتشكيل لجان من قبل الأطباء المقيمين وباقي العناوين الأخرى وحسب الضوابط والتعليمات لمتابعة موضوع تحسين الإعاشة وأن تكون لجنة الإشراف عليها من الأطباء.
وبخصوص محور الاعتداءات على الأطباء والمؤسسات الصحية وملاكاتها أكد الوزير ما تم إعلانه سابقا من مخرجات اجتماعه مع مجلس القضاء الأعلى ورئيس جهاز الٱشراف القضائي من التأكيد على اتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية وبشكل مركزي ضد كل من يعتدي على ملاكات المؤسسات الصحية، وأكد السيد الوزير إصدار أوامر مباشرة للدوائر بإقامة دعاوى قضائية بالحق العام لملاحقة المعتدين على المؤسسات الصحية وملاكاتها.
وكشف التميمي عن المضي بإجراءات "منح قطع الأراضي لأبطال خط الصد الأول وحسب التعليمات الصادرة وتوجيه جميع الدوائر برفع أسماء المشمولين مؤكدا على التواصل مع الوزارات والجهات الأخرى لتنفيذ القرار."
وفي ختام الاجتماع أكد التميمي أن الوزارة هي خيمة الجميع وإن أبوابها مفتوحة لجميع أبنائها بروح أبوية كما شدد على ضمان تحقيق الهدف الأسمى لعمل منتسبي الصحة وهو تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
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