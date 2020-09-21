وزير التعليم العالي يؤكد للسفير اليمني إمكانية العمل والتنسيق لتوفير عدد من المنح الدراسية للطلبة اليمنيين

2020/09/21 | 22:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب مع السفير اليمني الخضر أحمد مرمش، سبل التعاون بين البلدين.وأكد الوزير / حسب بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه / استعداد وزارة التعليم والجامعات العراقية لدعم وإسناد الطلبة اليمنيين في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرون بها وإمكانية العمل والتنسيق على توفير عدد من المنح الدراسية في المؤسسات الأكاديمية العراقية.من جانبه قال السفير اليمني إنه يسعى الى تفعيل اتفاقات ومذكرات التفاهم والتعاون في مجال التعليم والتربية بين البلدين الشقيقين./انتهى3

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