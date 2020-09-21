العراق يدخل ضمن الدول الموقعة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين

2020/09/21 | 22:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة عن دخول العراق ضمن الدول الموقعة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين ( Gavi) من ضمن ١٥٦ دولة قد انضمت الى التحالف لحد الان.



واكدت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه انها وقعت يوم امس اتفاقية الالتزام مع التحالف ( Gavi) والتي بموجبها سيقوم التحالف بتجهيز العراق بكمية من اللقاح تكفي لتغطية ٢٠٪؜ من السكان.واضاف البيان : ستكون الفئات ذات الخطورة العالية مثل كبار السن وذوي الامراض المزمنة ومنتسبي وزارة الصحة والقوات الامنية على راس القائمة لاخذ اللقاح فور وصوله للبلد./انتهى3

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