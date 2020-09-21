العراق.. قوات مكافحة الارهاب تتوجه الى الناصرية للبحث عن ناشط مختطف

2020/09/21 | 22:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت قوة من مكافحة الارهاب، الاثنين، بالتوجه الى محافظة ذي قار للبحث عن الناشط المدني سجاد العراقي الذي اختطف في مدينة الناصرية....

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